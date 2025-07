Tchad : sortie officielle des élèves du 1er et 2nd cycle de la 19ème promotion de l'ENA

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, et des Tchadiens de l'étranger, a servi de cadre ce mercredi 30 juillet 2025, à la cérémonie officielle de sortie des élèves du 1er et 2nd cycle de la 19ème promotion de l 'École Nationale d'Administration (ENA).



La cérémonie qui a été présidée par le chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a vu la présence des diplomates étrangers accrédités au Tchad, des présidents des grandes institutions, des membres du gouvernement, des familles des lauréats, ainsi que des invités de marque.



Dans un discours empreint de solennité, le président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, a exprimé le souhait de vouloir une administration debout, solide et transparente, qui doit être cohérente, juste et capable d'assumer ses responsabilités avec fermeté, dit-il, avant de rappeler aux nouveaux diplômés la nécessité de s'engager pour une administration publique compétente, modernisée, qui sera au service de la nation.



Par ailleurs, il n'a pas manqué de souligner son insatisfaction face à ce qu'il appelle le « refus de servir » : « nous avons décidé de responsabiliser certains de vos camarades dans l'administration du territoire, mais malheureusement certains d'entre eux ont refusé de regagner leurs postes, sous prétexte que ces postes ne sont pas à la hauteur de leurs aspirations, ou qu'ils se trouvent dans des zones reculées », a martelé le président de la République.



Il est important de noter qu'au total, ils sont 196 lauréats, dont les majors des 11 différentes filières qui ont reçu leurs diplômes des mains du président de la République, qui les a exhortés à servir la nation avec dévouement, et à incarner les valeurs républicaines.



La 19ème promotion porte le nom de Bintou Malloum qui fut la première femme Tchadienne à intégrer l’ENA, où elle avait étudié de 1966 à 1968.