Tchad : Dr Djiddi Ali Sougoudi porte plainte contre le directeur de la communication à la Primature

L'ancien secrétaire d’Etat à la Santé Dr Djiddi Ali Sougoudi a annoncé ce mardi 29 juillet 2025 sur sa page Facebook personnelle avoir porté plainte contre Madham-Kotoko Hamai Makoré, directeur des technologies de l’information et de la communication de la Primature pour diffamation et insultes publiques.



« J'ai porté plainte auprès du Procureur pour diffamation et insultes publiques contre le Dr à la Primature Kototo Hamaï Makoré. Foi à l'indépendance de la justice ! », a posté Dr Djiddi Ali Sougoudi.



Madham-Kotoko Hamai Makoré, directeur des technologies de l’information et de la communication de la Primature, qui s’en est violemment pris dans une publication faite sur sa page Facebook intitulée « Dans un torchon publié sur sa page, le débile mental Djiddi Ali Sougoudi, s’acharne contre le Premier ministre, chef du gouvernement ».



Madham-Kotoko Hamai Makoré a été nommé directeur des technologies de l’information et de la communication de la Primature en date du 19 juillet 2020.