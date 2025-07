Tchad : le CONITE soutient le Programme national du développement (PND) « Tchad connexion 2030 »

Dans un communiqué de presse, adressé le 29 juillet 2025 par le secrétaire général du Conseil national des investisseurs, importateurs, industriels tchadiens et exportateurs (CONITE), Mahamat Nour Abakar Malloumi dit que le CONITE est sensibilisé et galvanisé, suite à la rencontre du 24 juillet 2025 tenue à la CCIAMA avec le Comité ministériel pour l'organisation du Programme national du développement (PND) « Tchad connexion 2030 ».



Par la présente communion, le CONITE félicite et remercié le comité d'organisation du PND, de bien vouloir transmettre fidèlement au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad, l'adhésion et le total engagement des investisseurs locaux et opérateurs économiques véritables bâtisseurs, pour s'approprier le PND « Tchad 2030 » avec enthousiasme et fierté.



Ensuite, il affirme que le gouvernement a été bien inspiré de penser aux opérateurs économiques tchadiens pour cette mission très stratégique. Un changement de paradigme très prometteur pour les hautes autorités ; contribuant certainement et efficacement à l'avènement d'un Tchad émergent, rayonnant, à l'économie prospère, assurant le plein emploi à sa jeunesse.



Le CONITE est nanti des visions précises des réalités du terrain et des obstacles socio-économiques à surmonter. Mahamat Nour Abakar Malloumi rassure le président de la République que le CONITE a déjà commencé à réfléchir sur les voies et moyens à mettre en place pour contribuer dans le cadre du PND « Tchad connexion 2030 » à la réduction du chômage par la création de 10.000 emplois pour la jeunesse tchadienne dans le domaine du tourisme, surtout le développement du tourisme national.



La création de dizaines d'usine de transformations des ressources agro-sylvio-pastoral et minières pour la promotion de l'emploi et le « Made in Tchad », etc. Le secrétaire général a témoigné sa solidarité avec le Conseil du patronat tchadien et la CCIAMA pour toutes leurs actions et initiatives en faveur de la promotion du secteur privé et l'amélioration du climat des affaires au Tchad.