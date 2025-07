Tchad : revue à mi-parcours du Plan de Travail conjoint 2025 avec l'OMS

L’atelier de mi-parcours du Plan de Travail organisé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été organisé ce 31 juillet 2025 à Ledzer Plaza, ancien Kempesky.



C'était en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique, les représentants de l'OMS, les représentants des partenaires techniques et financiers et les cadres du ministère de la Santé publique.



La représentante de l'OMS, Dr Blanche Anya a indiqué dans son discours que c'est rendez-vous est plus qu'un simple exercice de suivi. Il s'agit d'un moment stratégique de réflexions partagées, de dialogue franc et constructif qui permet de mesurer le chemin parcouru, d'identifier les ajustements nécessaires et de renforcer l'engagement collectif au service de la population.



Elle a souligné aussi que depuis 2024, l'OMS et le gouvernement ont enregistré des résultats concrets et porteurs d'espoir. L’OMS renouvelle son engagement pour 2025 au côté du gouvernement, malgré les difficultés au plan mondial, a-t-elle ajouté.



L'introduction de trois nouveaux vaccins, le renforcement de surveillance épidémiologique, le renforcement de capacités et un appui direct aux structures de santé de première ligne. Ces résultats sont le fruit d'un partenariat solide, engagé et centré sur l'impact, a-t-elle conclu.



Ouvrant les travaux de l'atelier le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou a salué la tenue de l'atelier en remerciant l'OMS au nom du ministère de la Santé publique, avant d'indiquer que la revue s'inscrit dans une démarche de redevabilité, d'apprentissage collectif et d'amélioration continue. Elle nous offre l'opportunité de mesurer le résultat atteint dans le cadre du plan de travail biennal conjoint OMS-MSPP.



Identifiant les défis persistant, les bonnes pratiques et les leçons à tirer, adapter nos approches pour renforcer l'impact des interventions dans un contexte marqué par des défis sanitaires croissants, a-t-il martelé. Dabsou Guidaoussou a indiqué qu'en recentrant nos efforts autour des propriétés nationales, telle est la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno qui a placé la santé au cœur de l'action gouvernementale.



Il a conclu en exhortant aux participants à des échanges francs, rigoureux et constructif pour la santé et le bien-être des populations.