Tchad : Le Secrétaire Général du Kanem incinère des produits prohibés

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence du Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, et du Maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, s'inscrit dans une série d'actions visant à protéger la santé des consommateurs et à assainir le commerce local.





Le Secrétaire Général, représentant le Délégué Général du Gouvernement, a exprimé sa gratitude à l'équipe de contrôle pour son engagement. Il a également promis de poursuivre les inspections et de sévir contre les contrevenants, soulignant que ces produits représentent un "réel danger pour la santé publique".