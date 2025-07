Tchad : l’entrepreneur Bindah Ndigaotabet Ghislain sacré meilleur entrepreneur international à Rabat

Le Premier ministre a reçu, ce mercredi 30 juillet 2025, l’entrepreneur Bindah Ndigaotabet Ghislain, lauréat du prix de la meilleure entreprise lors d’un concours international à Rabah au Maroc.



À cette occasion, le Premier ministre chef du gouvernement, Amb Allah Maye Halina a salué la performance de M. Bindah et l’a encouragé à poursuivre ses efforts, rappelant que l’initiative privée est un levier essentiel du développement et que les jeunes entrepreneurs sont des modèles à valoriser.



L’heureux nominé, M. Bindah a exprimé sa gratitude et a encouragé les jeunes à croire en leurs projets. Il a souligné que le gouvernement manifeste une réelle volonté de soutenir l’entrepreneuriat des jeunes, et les a invités à saisir les opportunités disponibles et à faire preuve de persévérance.



Il a également souhaité que d’autres jeunes porteurs de projets aient la chance d’être, eux aussi, reçus et soutenus au plus haut niveau. L’audience accordée à ce jeune entrepreneur témoigne de l’engagement du gouvernement à promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et la création d’emplois chez les jeunes.