Tchad : le Réseau des filles et femmes médiatrices sociales mobilise les leaders religieux et communautaires

Le mardi 29 juillet 2025, le Réseau des filles et femmes médiatrices sociales a lancé un atelier d’échanges et de sensibilisation sous le thème : « Mobilisation des leaders religieux et locaux pour promouvoir la masculinité positive et vulgariser la Résolution 1325 de l’ONU ainsi que l’Agenda Femme, Paix et Sécurité de l’Union Africaine ».



Une rencontre placée sous le signe du dialogue, de la transformation sociale et de l’engagement collectif. Prenant la parole à l’ouverture des travaux, Mme Meram Mahamat Mourba, coordinatrice du Réseau, a exprimé sa joie et sa fierté d’accueillir les participants : « Mesdames et messieurs, chers leaders religieux, communautaires, et chers partenaires engagés, c’est avec une joie sincère et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier », a-t-elle déclaré d’entrée.



À travers cette initiative, le Réseau entend valoriser le rôle central que jouent les leaders religieux et communautaires dans la reconfiguration des normes sociales, particulièrement autour des questions de genre, de paix et de sécurité. Pour Mme Meram, leur influence est cruciale dans la promotion d’« une masculinité respectueuse, équitable et alliée à la cause de la paix et des droits des femmes ».



Cet atelier vise non seulement à diffuser les principes de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations-Unies qui reconnaît l’importance du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, mais aussi à renforcer la compréhension et l’appropriation de l’agenda continental « Femme, Paix et Sécurité » de l’Union Africaine, souvent peu connu au niveau local.



Dans son discours, la coordinatrice a appelé les participants à s’engager pleinement : « Je vous encourage à participer activement, à partager vos expériences, à vous écouter mutuellement, et surtout, à repartir enrichis d’outils concrets pour agir dans vos milieux respectifs », a-t-elle exhorté. En réunissant des « voix influentes, des esprits ouverts et des cœurs engagés », le Réseau espère impulser un changement durable en faveur des communautés plus inclusives et pacifiées.



La journée promet des échanges riches, avec des panels, des ateliers participatifs et des témoignages d’actions de terrain. « Ensemble, faisons rayonner l’engagement pour une paix durable portée par l’égalité », a conclu Mme Meram Mahamat Mourba, appelant à faire de cette rencontre un jalon important dans la construction d’une société plus juste et solidaire.