Tchad : passation de service entre les autorités judiciaires au Tribunal de Pala

Le Tribunal de Grande Instance de Pala a connu un tournant important ce mardi 29 juillet 2025, avec la cérémonie de passation de service entre les autorités judiciaires sortantes et leurs successeurs. L’événement s’est tenu dans la salle d’audience du Palais de justice, en présence de plusieurs personnalités administratives, judiciaires et militaires.



C’est désormais Ousmane Mahamat Saleh qui prend la tête du Tribunal en tant que nouveau président, tandis que Nimané Nicolas occupe désormais le poste de procureur de la République. Ils succèdent respectivement à Mahamat Tahir Amlass et Mahamat Abdou Issa, deux magistrats qui ont dirigé l’institution judiciaire de Pala pendant 03 ans et quelques mois.



La cérémonie a débuté par la lecture officielle des décrets de nomination, assurée par le greffier Tahar Abdelrazat Zakaria. Le préfet du département du Mayo Dallah, Barka Abgoumsou, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, ainsi que le maire de la ville de Pala, Dr Armi Jonas, figuraient parmi les invités d’honneur. Dans ses réquisitions, le procureur sortant Mahamat Abdou Issa a dressé un bilan chiffré de son mandat.



Entre mars 2021 et juillet 2025, le Tribunal a tenu 259 audiences publiques et rendu plus de 1 600 décisions correctionnelles, sans compter de nombreux autres dossiers traités. Il a toutefois souligné un point noir : le manque de matériel de travail qui entrave l’efficacité du service judiciaire. Tout en appelant les nouvelles autorités à plus d’efforts.



Quant au président sortant Mahamat Tahir Amlass, il a officiellement installé les nouveaux responsables dans leurs fonctions, tout en leur adressant un message d’encouragement et de responsabilité. Cette passation de service se déroule au moment où les attentes de la population sont nombreuses, notamment en matière de célérité des jugements, d’amélioration des conditions de travail et d’accès à une justice équitable pour tous.