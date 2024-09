Tchad : Mandoul se prépare à accueillir la 3ème édition du Festival du Cinéma

Après deux éditions réussies, les promoteurs du Festival du Cinéma du Mandoul se préparent activement pour la 3ème édition de cet événement culturel.



A cet effet, les promoteurs ont rencontré le gouverneur de la province du Mandoul, Mahamat Zene Alhadji Yaya, pour échanger sur les tenants et les aboutissants du projet de ce Festival, troisième du genre, mais aussi proposer le gouverneur comme parrain de l'événement qui aura lieu du 22 au 24 novembre 2024 à Koumra.



Ce Festival est un cadre d'échange, de brassage et de partage d'expériences des chevronnés du 7ème art. Bien plus, c'est un Festival qui verra la participation de plusieurs réalisateurs nationaux et internationaux, ainsi que les acteurs, techniciens du cinéma.



Il y aura les films en compétition, les ateliers, master-class, les projections des films, conférence-débat. A cette occasion, le gouverneur est entièrement disponible pour accompagner le Festival, car ce sera un grand événement non seulement pour la province, mais aussi pour le pays tout entier.