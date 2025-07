Tchad : Lancement des CECI à Mbikou, une formation pour autonomiser les communautés rurales

Cette session de formation vise à renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de la création effective de caisses d’épargne et de crédit interne, tout en contribuant à promouvoir l’éducation financière en milieu rural.



Dans son intervention introductive, Mariam Abba Kaka, conseillère en entrepreneuriat et en éducation financière, a justifié la pertinence de cette formation par le retard accusé dans les zones rurales en matière de gestion locale, d’autonomie économique et d’entraide communautaire. Elle a souligné que cette formation permettra aux femmes et aux jeunes de mieux comprendre le concept de la CECI, son fonctionnement et ses avantages.



Le secrétaire général de la mairie de Mbikou, Bemadji Karyom Gédéon, qui a procédé au lancement officiel des travaux, a salué l’initiative, affirmant qu’elle cadre parfaitement avec la politique gouvernementale de renforcement de la gestion communautaire et de lutte contre l’insécurité alimentaire. « Le développement d’une localité passe par la formation des citoyens, le dialogue, l’écoute et la solidarité », a-t-il déclaré.



Il a également exhorté les participants à faire preuve d’attention et d’implication tout au long de la session, afin d’acquérir les connaissances essentielles sur les principes de fonctionnement des caisses d’épargne et de crédit interne.



À l’issue de la cérémonie d’ouverture, la formatrice Mariam Abba Kaka a entamé le premier module de la formation, portant sur la genèse des CECI, leur mode de fonctionnement, leur importance et les éventuels inconvénients. Elle a exposé de manière claire les différentes étapes de mise en place d’une CECI, les rôles et responsabilités partagés, ainsi que les qualités personnelles requises pour en assurer la réussite.



Cet atelier, qui s’étendra sur quatre jours, vise à instaurer une culture de transparence, de responsabilité collective et de gestion autonome dans les communautés locales.