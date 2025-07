Tchad - Vidéo de mariage dans la cour d'un ministère : “Il s'agissait, en réalité, du mariage de la fille du gardien"

Contrairement aux allégations relayées en ligne, le MATUH affirme avec fermeté que cette célébration n’a aucun lien avec le ministre ni avec aucun cadre ou agent de l’institution. Il s’agissait en réalité du mariage de la fille du gardien du ministère avec un particulier qui n’appartient pas à l’administration. L’événement, organisé sans autorisation préalable, constitue une violation grave du caractère officiel et strictement administratif du site.



Face à cette situation, le ministre a ordonné des mesures immédiates : les éléments des forces de sécurité affectés à la surveillance des lieux ont été relevés de leurs fonctions pour manquement à leur devoir, et le gardien suspendu. Une enquête administrative est en cours afin de déterminer toutes les responsabilités. Les personnes impliquées, auteurs ou complices, seront sanctionnées conformément à la réglementation en vigueur.



Le MATUH réitère que les bâtiments administratifs ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins privées. Le ministère renouvelle son engagement envers le respect des normes et l’éthique du service public, tout en appelant à une lecture prudente et responsable des contenus diffusés sur les réseaux sociaux.