Tchad : Le Ministre de l'Aménagement du Territoire reçoit le DG d'ETAFAT pour le projet PILIER

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet PILIER (Projet Intégré pour la Lutte Contre les Inondations et la Résilience Urbaine). Une équipe d'ETAFAT, entreprise spécialisée dans les études, l'ingénierie et la topographie et active dans les grands projets d'infrastructures et d'aménagement au Maroc et en Afrique, est actuellement au Tchad pour ce projet.





L'audience avait pour double objectif une visite de courtoisie et un échange sur l'état d'avancement des activités en cours, ainsi que la présentation des actions futures. Ces dernières nécessiteront une collaboration étroite de toutes les directions du MATUH.





M. Kaman Ben Addou Idrissi a précisé : "Il s'agit notamment de la réalisation de prises de vues aériennes et de l'élaboration de méthodologies pour la mise à jour des plans d'urbanisme et cadastraux. Ces activités sont indispensables pour une planification urbaine saine, avec des retombées positives sur l'environnement et l'aménagement du territoire."



Pour rappel, ETAFAT, fondée en 1983, offre son expertise dans les domaines du foncier, du conseil et de l'ingénierie, de la donnée géospatiale et des systèmes d'information géographique (SIG), afin d'accompagner ses clients dans la sécurisation foncière et l'optimisation de la gestion de leurs actifs.