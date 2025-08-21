Alwihda Info
TCHAD

Égalité hommes-femmes : le Tchad révise sa Politique Nationale Genre


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 21 Août 2025


N’Djamena – La cérémonie de clôture de l’atelier sur la mise à jour de la Politique Nationale Genre (PNG) s’est tenue ce 21 août à l’hôtel de l'Amitié. L’événement a été organisé conjointement par le Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, ONU Femmes, l’UNFPA Tchad et le Bureau du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies.


Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des cadres du ministère et des départements sectoriels en matière de genre, ainsi que d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la PNG.

Présidant la cérémonie de clôture, Chérif Allatchi Gamma, Secrétaire général du Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, a souligné l’importance de cet exercice collectif. Selon lui, la révision de la Politique Nationale Genre constitue une étape incontournable pour répondre aux défis actuels liés aux pesanteurs socio-culturelles, aux inégalités économiques et aux violences basées sur le genre. Il a rappelé que, sous l’impulsion du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, la promotion des droits des femmes demeure une priorité nationale.

Cette révision marque le début d’un processus inclusif vers l’adoption officielle d’une nouvelle Politique Nationale Genre, adaptée au contexte actuel et alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 5 sur l’égalité entre les sexes.

De son côté, Yahaya Balima, Chef de Bureau de la Coordination du Système des Nations Unies au Tchad, a affirmé que cet atelier constitue une avancée significative dans la promotion de l’égalité et des droits des femmes et des filles. Selon lui, la révision de la PNG est une étape essentielle pour garantir un avenir plus équitable pour tous les citoyens tchadiens.


