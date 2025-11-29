Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Nécrologie : Le Tchad pleure Madeleine Alingué, figure éminente de l'administration


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


N’Djamena, Tchad – La scène politique et administrative tchadienne est en deuil suite à l’annonce du décès de Madame Madeleine Alingué, ancienne ministre et figure marquante de la vie publique nationale.


Nécrologie : Le Tchad pleure Madeleine Alingué, figure éminente de l'administration


 

Le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rendu public un message de condoléances officiel ce dimanche 30 novembre 2025, saluant la mémoire d’une femme dont l’engagement a marqué l’administration tchadienne.

 



Hommage du Chef de l'État

 

Dans son message, le Chef de l'État a exprimé une « profonde tristesse » et a rendu un vibrant hommage à la défunte, la qualifiant de « servante dévouée ».

« La République perd une servante dévouée, dont le parcours marqué par un engagement sans faille et un mérite reconnu, a durablement enrichi la vie publique de notre pays et a contribué au service du Tchad à divers niveaux », a déclaré le Maréchal Déby Itno.

Le Président a tenu à adresser « au nom de la Nation et en mon nom personnel » ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Madame Alingué.

 



Un parcours au service de la Nation

 

Madeleine Alingué laisse derrière elle le souvenir d'une femme d'État dont l'expertise et la loyauté ont été mises au service du Tchad. Son parcours, jalonné par des fonctions ministérielles et de hautes responsabilités administratives, est cité en exemple pour son mérite reconnu et sa contribution à la vie publique.

 

Le décès de cette personnalité survient dans un contexte où le pays s'appuie sur l'expérience de ses aînés pour la reconstruction nationale. Les hommages devraient se multiplier dans les jours à venir au sein de la classe politique tchadienne.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/11/2025

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages 29/11/2025

Populaires

Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT

29/11/2025

N’Djamena : 100 déficients visuels bénéficient d’un geste fort de solidarité de l’État

29/11/2025

RCA : Réouverture de la Mosquée centrale de Batangafo qui avait été la cible d’attaques de groupes armés en 2013

29/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter