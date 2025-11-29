Nécrologie : Le Tchad pleure Madeleine Alingué, figure éminente de l'administration

Le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rendu public un message de condoléances officiel ce dimanche 30 novembre 2025, saluant la mémoire d’une femme dont l’engagement a marqué l’administration tchadienne.











Hommage du Chef de l'État

Dans son message, le Chef de l'État a exprimé une « profonde tristesse » et a rendu un vibrant hommage à la défunte, la qualifiant de « servante dévouée ».



« La République perd une servante dévouée, dont le parcours marqué par un engagement sans faille et un mérite reconnu, a durablement enrichi la vie publique de notre pays et a contribué au service du Tchad à divers niveaux », a déclaré le Maréchal Déby Itno.



Le Président a tenu à adresser « au nom de la Nation et en mon nom personnel » ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Madame Alingué.











Un parcours au service de la Nation

Madeleine Alingué laisse derrière elle le souvenir d'une femme d'État dont l'expertise et la loyauté ont été mises au service du Tchad. Son parcours, jalonné par des fonctions ministérielles et de hautes responsabilités administratives, est cité en exemple pour son mérite reconnu et sa contribution à la vie publique.







Le décès de cette personnalité survient dans un contexte où le pays s'appuie sur l'expérience de ses aînés pour la reconstruction nationale. Les hommages devraient se multiplier dans les jours à venir au sein de la classe politique tchadienne.

