Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Prenant la parole, le président d'organisation, Tchouzeubé Junias, a affirmé dans son mot de bienvenue :



« Il y a un an, animés par la foi en un Tchad meilleur, nous avons décidé de tracer un nouveau chemin : celui de l’Unité, de la Justice et de la Responsabilité citoyenne. Nous avons refusé le désordre et l’anarchie pour choisir l’action, l’engagement et la solidarité républicaine. Ainsi, le Parti Vision Nouvelle pour la République s’est levé comme une voie d’espoir pour le peuple tchadien.»







Il a ajouté que le parti célèbre non seulement une année d’existence, mais « surtout une année de détermination et d’amour pour la patrie. »







Quant au président du parti, Iyakba Serge Ouambi, il a, dans son discours, remercié les militants pour leur courage et leur présence, physiquement comme virtuellement, à l’occasion de ce premier anniversaire de son Parti, Vision Nouvelle pour la République.







Il a ajouté que cette date correspond à la proclamation de la République du Tchad, un symbole fort qui rappelle que le pays est né d’une aspiration profonde à la justice, à la liberté et au progrès. Il a conclu cette partie en citant :



« Ce que nous célébrons aujourd’hui, ce n’est pas seulement une année d’existence, mais une année d’engagement, de mobilisation et d’espérance. »







Il a déclaré qu'au cours de cette année, le parti a formé ses militants aux questions politiques, tenu des permanences régulières et échangé sur les enjeux d’intérêt national. Il a tenu à rendre hommage aux militantes et militants qui, souvent dans l’ombre et parfois dans l’adversité, portent haut les couleurs du Parti.







Il a ensuite abordé la situation politique :



« Nous célébrons aujourd’hui une année d’existence, mais nous ne pouvons pas ignorer la situation politique et sociale de notre pays. L’heure est grave et exige lucidité et courage. Ce que nous observons aujourd’hui, c’est un pays qui peine à se mettre debout, un pays où l’insécurité gagne du terrain, où les fonctionnaires expriment leur détresse, où les jeunes ne trouvent pas d’emplois, où la corruption ronge l’État, et où le débat politique se rétrécit dangereusement. »







L’insécurité demeure l’une des plus grandes préoccupations des citoyens : partout dans les provinces, des populations vivent dans la peur permanente. Les attaques armées, les conflits intercommunautaires, le banditisme urbain, les assassinats et les enlèvements pourrissent la vie à nos compatriotes. Un État fort n’est pas celui qui promet la sécurité, mais celui qui la garantit par des résultats concrets.







En revanche, nous revendiquons de bonnes conditions de vie pour les enseignants, les médecins, les agents de santé et d’autres catégories de fonctionnaires, qui tirent la sonnette d’alarme. Il a ajouté qu’ils ne demandent pas du luxe, mais la dignité.







« Un pays qui maltraite ses enseignants choisit l’ignorance ; un pays qui néglige ses médecins choisit la maladie ; un pays qui méprise ses fonctionnaires choisit la stagnation. »







Comme le disait Thomas Sankara :



« L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas qu’on s’apitoie sur son sort. »







Les fonctionnaires se battent pour leur dignité, et le Gouvernement doit les écouter. La question de l’emploi des jeunes est devenue un véritable drame national. Des milliers de jeunes diplômés errent sans perspective. La jeunesse n’est pas un problème, elle est la solution. Il est temps d’ouvrir les portes à son audace et à son innovation.







Le parti prend acte du Plan national de développement (PND) récemment lancé. Mais le Tchad n’a pas besoin d’un document de plus, il a besoin de résultats visibles.







Le climat politique inquiète, avec un rétrécissement des libertés, une marginalisation des voix dissidentes et le retrait de partis. C'est un signal d'alarme : le Président doit favoriser un environnement sain plutôt que de s'enfermer dans un parti. L'arrestation de l'opposant Succès Masra pose un précédent dangereux pour les opinions politiques, et sa libération immédiate est exigée pour un débat démocratique inclusif.







Il a conclu en affirmant qu'en un an, Vision Nouvelle s'affirme comme un engagement durable, démocratique et prospère, défendant la justice, la transparence et la dignité. Le partage du gâteau d'anniversaire a ensuite clôturé la cérémonie.

