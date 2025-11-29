Tchad : Journée mondiale SIDA 2025 : appel à la mobilisation face à la baisse des financements

Dans son allocution, la secrétaire générale du Ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Torelta Joséphine, a rappelé que cette journée est un moment essentiel de mémoire et d’engagement.







« Elle rappelle les combats menés, les vies sauvées, les progrès accomplis, mais aussi les menaces persistantes, et nous engage à renouveler notre détermination collective pour que le sida ne soit plus une menace pour la santé publique », a-t-elle déclaré.







La Dr. Torelta Joséphine a souligné les conséquences préoccupantes de la réduction des financements internationaux, qui fragilisent la riposte au VIH dans plusieurs pays, y compris au Tchad. Ces coupes affectent directement les services essentiels tels que la prévention, le dépistage, la prise en charge communautaire et l’accès aux soins pour les populations vulnérables et marginalisées.







Face à ces défis, le Tchad a choisi la résilience. Grâce à l’impulsion du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et à l’engagement constant des partenaires, le pays a consolidé une réponse centrée sur les communautés et la préservation des acquis.





Les données issues de la cascade de traitement 2024 témoignent de progrès notables :



84 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ;

77 % sont sous traitement antirétroviral ;

26 % présentent une charge virale supprimée.





Ces résultats sont le reflet de l’action concertée des structures de coordination, des programmes nationaux, des organisations de la société civile, des réseaux de personnes vivant avec le VIH, ainsi que de l’appui constant des agences des Nations Unies et des partenaires.







Au-delà du traitement, les interventions portent également sur la prévention combinée, la distribution de préservatifs, le dépistage médical et communautaire, la prise en charge différenciée et l’appui psychosocial. Elles incluent aussi des interventions ciblées en faveur des jeunes, ainsi que des actions sociales et législatives de lutte contre la stigmatisation et la discrimination.





Malgré ces avancées, la secrétaire générale reconnaît que le chemin vers l’atteinte de l’objectif du « 3 x 95 » demeure long.







L’objectif « 3 x 95 » de l'ONUSIDA vise à ce que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95 % de celles qui le connaissent soient sous traitement, et 95 % de celles sous traitement aient une charge virale supprimée.







Plusieurs défis restent à relever, notamment :



Renforcer la suppression virale durable ;

Atteindre la triple élimination du VIH, des IST et de l’hépatite ;

Améliorer le dépistage précoce chez les nouveau-nés et assurer une prise en charge optimale des enfants vivant avec le VIH ;

Intensifier la prévention auprès des jeunes ;

Généraliser les soins différenciés et réduire la stigmatisation à travers l’amélioration du cadre législatif ;

Mobiliser davantage de ressources domestiques dans un contexte de raréfaction des financements extérieurs ;

Renforcer la collaboration avec les médias, le secteur privé et les communautés.





Le Tchad réaffirme ainsi son engagement à augmenter progressivement les financements nationaux consacrés à la lutte contre le VIH, à renforcer la gouvernance, la transparence et l’efficacité des programmes, et à accélérer la mise en œuvre du Plan stratégique national conjoint 2024–2028.







Enfin, les autorités ont rappelé que la solidarité internationale demeure indispensable pour consolider les progrès réalisés et atteindre l’objectif mondial d’une épidémie du VIH maîtrisée d’ici 2030.

