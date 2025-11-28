Alwihda Info
TCHAD

Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 29 Novembre 2025


La capitale tchadienne est confrontée à une pénurie aiguë de gaz butane, transformant l'approvisionnement en combustible de cuisine en un véritable défi quotidien pour les ménages.


Cette situation crée des scènes d'attente interminables et éprouvantes devant les points de ravitaillement. Même au cœur de la nuit, les usagers sont contraints de veiller, munis de leurs bouteilles vides, dans l'attente impatiente du déchargement des camions-citernes. Chacun, bouteille à la main, attend le déchargement avec une impatience palpable, espérant obtenir le précieux combustible pour pouvoir préparer le repas du lendemain.

 

Cette situation chronique soulève des inquiétudes quant à l'impact sur le quotidien des populations, déjà fragilisé.

 

Les habitants interpellent les autorités et les distributeurs afin qu'une solution rapide et durable soit trouvée à cette crise qui pèse lourdement sur le budget et l'organisation des familles.



