TCHAD

Tchad : Remise de diplômes à la première promotion du CFP « Le Progrès » de Laï


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 30 Novembre 2025


Une cérémonie de remise des diplômes à la première promotion du Centre de formation professionnelle « Le Progrès » de Laï, s’est déroulée ce samedi 29 novembre 2025 dans les locaux du Centre culturel Saint Jean-Paul II de Laï.


Tchad : Remise de diplômes à la première promotion du CFP « Le Progrès » de Laï


 

C’est le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, qui a présidé ladite cérémonie, en présence du secrétaire général de la fonction publique, Baba Laye, et de l’Évêque du diocèse de Laï, Monseigneur Nicolas Nadji Bab.
   

L’émotion, la fierté et la joie étaient au rendez-vous ce 29 novembre 2025. Dix-huit étudiants de la première promotion 2023-2025 ont officiellement reçu leurs diplômes, marquant ainsi la fin d’un long parcours d’efforts et de persévérance en mécanique automobile.

 

Prenant la parole, le directeur du centre de formation professionnelle « Le Progrès » de Laï, Djimaldongar Théophile, a souligné que l’objectif premier de son centre est de former des femmes et des hommes compétents, engagés et prêts à servir la nation tchadienne avec intégrité et professionnalisme.

 

Dans son intervention, l’ordinaire du lieu, Monseigneur Nicolas Nadji Bab, a félicité les lauréats pour leur courage et leur détermination.

 
 

Présidant la cérémonie, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, a exhorté les lauréats à devenir des modèles pour les générations futures, à faire preuve de discipline, de créativité et de sens du devoir, tout en saluant le rôle majeur du Centre dans l’encadrement et la formation.

 

Cette cérémonie a vu la présence :

  • du secrétaire général du ministère de la fonction publique, Baba Laye ;

  • des autorités administratives civiles et militaires ;

  • des délégués et chefs de service déconcentrés de l’État ;

  • des leaders religieux et traditionnels ;

  • des partenaires, amis et connaissances des lauréats.



