Tchad : La CARMI a tenu une rencontre pour améliorer le quotidien des retraités militaires du Moyen-Chari

Cette rencontre a pour objectif d’écouter les difficultés rencontrées par ces derniers, notamment concernant le paiement des pensions, leurs conditions de vie et l’accès aux différents avantages auxquels ils devraient avoir droit.







Dès l’ouverture de la séance, Sou Norbert, président des retraités militaires du Moyen-Chari, a demandé que le directeur général de la CARMI transmette au gouvernement leurs préoccupations concernant l’augmentation du coût de la vie et la nécessité de revaloriser leurs allocations.







Pour sa part, Souleymane Cherif Wouddaï, chef d’agence de la CARMI pour le Moyen-Chari et le Mandoul, a présenté les objectifs fixés pour l’année 2026. Parmi eux :



La mise en place d’une boîte à suggestions pour permettre aux retraités de soumettre leurs idées et préoccupations ;

Une demande adressée aux autorités sanitaires pour améliorer leur prise en charge médicale ;

La création d’une cellule de communication afin de faciliter le contact direct avec la direction générale ;

L’installation de points de service plus proches des retraités pour éviter les longs déplacements vers N’Djamena.





Les retraités ont apprécié cette initiative et les efforts fournis par les autorités pour créer cette nouvelle caisse. Toutefois, ils ont exprimé plusieurs inquiétudes, notamment l’absence de bonus pourtant accordés aux retraités de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ainsi que les conditions difficiles auxquelles font face les familles après le décès d’un retraité militaire.







Après avoir attentivement écouté ces remarques, le chef d’agence a assuré que toutes les doléances seront transmises aux autorités compétentes.







La rencontre s’est achevée par un partage de repas et par le lancement officiel du paiement du quatrième coupon.

