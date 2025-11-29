Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Protection civile : la France et le Tchad coopèrent activement


Alwihda Info | Par - 30 Novembre 2025


La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a procédé, mardi 25 novembre 2025, au lancement de la première journée de communication dédiée à la protection civile au Tchad.


Protection civile : la France et le Tchad coopèrent activement


 

Le Tchad est particulièrement exposé à des phénomènes qui affectent directement les populations, fragilisent les territoires et pénalisent le développement économique du pays, parmi lesquels les inondations, les feux de brousse, les crises sanitaires ou encore la désertification.

 

C’est à ce titre que la France appuie le Tchad dans le développement d’un volet de coopération axé sur la prévention et la gestion des crises relevant de la protection civile. Cette coopération s’est déjà traduite par l’intervention de sapeurs-pompiers français à l’occasion des inondations de 2022, puis par le soutien à la reconstruction du principal centre de secours de N’Djamena en 2024.


 

Renforcement des capacités opérationnelles

 

Désormais, un expert français, le lieutenant-colonel Gérard Ré, est détaché auprès de la DGPC afin d’accompagner le renforcement de ses capacités opérationnelles et stratégiques et de l’appuyer dans son rôle de chef de file de la protection civile tchadienne.

 

Présent, en ouverture de cette journée, aux côtés du ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire, M. Limane Mahamat, l’ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, a salué cette initiative qui s’inscrit dans la continuité de la coopération franco-tchadienne. Il a souligné qu'elle traduit la volonté de placer la protection des populations au cœur de l’action publique.


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/11/2025

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages 29/11/2025

Populaires

Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT

29/11/2025

جمعية شباب الديناميكي تطلق حملة وطنية لترسيخ قيم المواطنة في مدارس نجامينا

29/11/2025

Tchad : l’ENA clôture en apothéose le 4ᵉ Colloque international sur la souveraineté des États

29/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter