Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le chef de l’Etat dépêche une délégation pour présenter ses condoléances à l'ex-ministre Laoukein Kourayo


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 21 Août 2025


Une délégation présidentielle dépêchée par le chef de l’Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et conduite par le conseiller Djimet Ibet, accompagnée du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental Dago Yacoub, s’est rendue le 20 août 2025 au domicile de l’ancien ministre Laoukein Kourayo Médard afin de lui présenter, au nom du chef de l’Etat, les condoléances suite au décès de son père.


Tchad : le chef de l’Etat dépêche une délégation pour présenter ses condoléances à l'ex-ministre Laoukein Kourayo
Cette visite témoigne de la solidarité et du soutien du chef de l’Etat envers l’ancien ministre d’Etat Laoukein Kourayo Médard et sa famille, éprouvée en ces moments difficiles. Au nom du chef de l’Etat, le chef de mission Djimet Ibet a eu l'honneur de transmettre les vives compassions du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

« En cette période douloureuse, il est essentiel de se rappeler que face à cette épreuve, nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté de Dieu, Maître de nos vies », a souligné le chef de mission qui a rassuré l’ancien ministre Laoukein Kourayo Médard, du soutien du chef de l’Etat et de ses compassions les plus sincères en ces moments difficiles.

Laoukein Kourayo Médard a exprimé sa profonde gratitude pour la visite de condoléances effectuée par les conseillers, au nom du chef de l'État. Pour lui, cette attention marquante, particulièrement pour lui, est un geste qui le touche profondément. L'ancien ministre a souligné à juste titre que cela constitue une grande première dans sa vie, et il ne peut que remercier le chef de l'État pour cette marque de considération qui lui va droit au cœur.

La mission était composée de Djimet Ibet, chef de mission, Ramdomgarti Djidingar conseiller spécial du président de la République, Aboubakar Mahamat Borgo, conseiller chargé des missions à la présidence et Gambaye Ndjégoltar, conseiller à la communication et aux médias du président de la République.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/08/2025

Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire

Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire

Tchad : à Abéché, l'Association Sanabil Al-Salam honore les nouveaux bacheliers de la province Tchad : à Abéché, l'Association Sanabil Al-Salam honore les nouveaux bacheliers de la province 20/08/2025

Populaires

Tchad : un fils présumé du fondateur de Boko Haram arrêté avec cinq complices

20/08/2025

Libye : Khaled et Saddam Haftar prennent les commandes de l’Armée nationale libyenne

20/08/2025

Tchad : pourquoi de nombreux mariages échouent après quelques mois seulement ?

20/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter