Tchad : le chef de l’Etat dépêche une délégation pour présenter ses condoléances à l'ex-ministre Laoukein Kourayo

Cette visite témoigne de la solidarité et du soutien du chef de l’Etat envers l’ancien ministre d’Etat Laoukein Kourayo Médard et sa famille, éprouvée en ces moments difficiles. Au nom du chef de l’Etat, le chef de mission Djimet Ibet a eu l'honneur de transmettre les vives compassions du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.



« En cette période douloureuse, il est essentiel de se rappeler que face à cette épreuve, nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté de Dieu, Maître de nos vies », a souligné le chef de mission qui a rassuré l’ancien ministre Laoukein Kourayo Médard, du soutien du chef de l’Etat et de ses compassions les plus sincères en ces moments difficiles.



Laoukein Kourayo Médard a exprimé sa profonde gratitude pour la visite de condoléances effectuée par les conseillers, au nom du chef de l'État. Pour lui, cette attention marquante, particulièrement pour lui, est un geste qui le touche profondément. L'ancien ministre a souligné à juste titre que cela constitue une grande première dans sa vie, et il ne peut que remercier le chef de l'État pour cette marque de considération qui lui va droit au cœur.



La mission était composée de Djimet Ibet, chef de mission, Ramdomgarti Djidingar conseiller spécial du président de la République, Aboubakar Mahamat Borgo, conseiller chargé des missions à la présidence et Gambaye Ndjégoltar, conseiller à la communication et aux médias du président de la République.