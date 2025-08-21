Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le calendrier préscolaire 2025-2026 officiellement fixé


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Août 2025


N’Djamena – La ministre d’État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Kitoko Gata Ngows She, a signé un arrêté fixant le calendrier de l’année préscolaire 2025-2026 dans les jardins d’enfants publics, privés et communautaires sur l’ensemble du territoire national.


Tchad : le calendrier préscolaire 2025-2026 officiellement fixé



Un calendrier structuré

Selon le texte, la rentrée administrative est prévue le 15 septembre 2025, tandis que la rentrée officielle des classes aura lieu le 15 octobre 2025. L’année scolaire se déroulera en trois trimestres, ponctués de congés et d’activités spécifiques :

1er trimestre : du 15 octobre au 20 décembre 2025

Arbre de Noël : 22 décembre 2025

Congés de Noël : du 22 décembre 2025 au 5 janvier 2026

2e trimestre : du 5 janvier au 28 mars 2026

Congés de Pâques : du 2 au 13 avril 2026

3e trimestre : du 13 avril au 25 mai 2026

Préparatifs et célébrations de fin d’année : du 25 au 30 mai 2026

Vacances : à partir du 30 mai 2026


L’arrêté précise que tous les jardins d’enfants publics, privés et communautaires sont tenus de respecter ce calendrier afin d’harmoniser l’organisation de la petite enfance à l’échelle nationale.


