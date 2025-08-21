Tchad : le calendrier préscolaire 2025-2026 officiellement fixé







Un calendrier structuré



Selon le texte, la rentrée administrative est prévue le 15 septembre 2025, tandis que la rentrée officielle des classes aura lieu le 15 octobre 2025. L’année scolaire se déroulera en trois trimestres, ponctués de congés et d’activités spécifiques :



1er trimestre : du 15 octobre au 20 décembre 2025



Arbre de Noël : 22 décembre 2025



Congés de Noël : du 22 décembre 2025 au 5 janvier 2026



2e trimestre : du 5 janvier au 28 mars 2026



Congés de Pâques : du 2 au 13 avril 2026



3e trimestre : du 13 avril au 25 mai 2026



Préparatifs et célébrations de fin d’année : du 25 au 30 mai 2026



Vacances : à partir du 30 mai 2026





L’arrêté précise que tous les jardins d’enfants publics, privés et communautaires sont tenus de respecter ce calendrier afin d’harmoniser l’organisation de la petite enfance à l’échelle nationale.