TCHAD

Tchad : l’homme blessé devant le Palais de la Présidence a survécu


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Août 2025



Tchad : l’homme blessé devant le Palais de la Présidence a survécu
L'incident qui s'est produit ce matin devant le Palais de la Présidence a connu un nouveau développement.

Contrairement aux premières informations, l'homme qui a été blessé au pied par la Garde présidentielle, a survécu à ses blessures. Selon certaines sources, les gardes ont visé les pieds de l'individu, ce qui a permis de le neutraliser sans le tuer.

L'homme a été évacué en urgence vers un hôpital. Sa vie ne serait pas en danger. Par ailleurs, l'identité de la personne et les raisons de son geste restent pour l'instant inconnues. Les autorités n'ont toujours pas communiqué sur l'affaire.


