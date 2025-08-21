Alwihda Info
TCHAD

N’Djamena accueillera le premier Forum national sur l’assainissement


21 Août 2025


​N’Djamena – Le comité d’organisation du Forum national sur l’assainissement du Tchad (FNAT) a annoncé ce 21 août 2025, à la Maison de la Presse, la tenue de la première édition de cet événement majeur du 2 au 4 septembre 2025, à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena. Placé sous le haut patronage de la Première ministre, le forum se veut un cadre de dialogue inclusif réunissant décideurs publics, partenaires techniques et financiers, société civile et experts autour des problématiques liées à l’assainissement.


Objectif : proposer des solutions durables, promouvoir de bonnes pratiques et renforcer les politiques publiques afin d’améliorer les conditions de vie des populations.

Dans son allocution, le président du comité d’organisation, Kanabé Blanbo, a souligné que ce forum marque « une étape clé dans la volonté politique de répondre à un problème crucial : la gestion des déchets et l’amélioration du cadre de vie des populations ». Il a rappelé que l’assainissement demeure l’un des secteurs les plus fragiles du pays, avec des impacts directs sur la santé publique, l’environnement et l’économie nationale.

Pendant trois jours, les participants plancheront sur les principaux défis liés à l’assainissement :
  • gestion des déchets solides et liquides,
  • accès aux infrastructures de base,
  • sensibilisation communautaire,
  • adaptation aux normes environnementales.
Le forum ambitionne de :
  • dresser un état des lieux réaliste de la situation actuelle ;
  • identifier les défis majeurs auxquels les collectivités sont confrontées ;
  • proposer des pistes de solutions concrètes ;
  • valoriser les initiatives et bonnes pratiques locales ;
  • renforcer les synergies entre institutions, partenaires et société civile.
Kanabé Blanbo a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux des recommandations issues de ce forum : « Trop souvent, les conclusions de rencontres similaires peinent à se traduire en politiques publiques efficaces et financées », a-t-il regretté.

Le Forum national sur l’assainissement du Tchad s’annonce donc comme un rendez-vous stratégique pour impulser une nouvelle dynamique dans un secteur vital, mais encore trop négligé.


