N’Djamena accueillera le premier Forum national sur l’assainissement

Objectif : proposer des solutions durables, promouvoir de bonnes pratiques et renforcer les politiques publiques afin d’améliorer les conditions de vie des populations.Dans son allocution, le président du comité d’organisation, Kanabé Blanbo, a souligné que ce forum marque « une étape clé dans la volonté politique de répondre à un problème crucial : la gestion des déchets et l’amélioration du cadre de vie des populations ». Il a rappelé que l’assainissement demeure l’un des secteurs les plus fragiles du pays, avec des impacts directs sur la santé publique, l’environnement et l’économie nationale.Pendant trois jours, les participants plancheront sur les principaux défis liés à l’assainissement :Le forum ambitionne de :Kanabé Blanbo a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux des recommandations issues de ce forum : « Trop souvent, les conclusions de rencontres similaires peinent à se traduire en politiques publiques efficaces et financées », a-t-il regretté.Le Forum national sur l’assainissement du Tchad s’annonce donc comme un rendez-vous stratégique pour impulser une nouvelle dynamique dans un secteur vital, mais encore trop négligé.