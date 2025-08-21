Tchad : La ministre des Transports reçoit une délégation de l’École Hôtelière pour renforcer la formation aéronautique

L'EHTN a sollicité l'appui du ministère pour obtenir la reconnaissance officielle de sa filière de formation des hôtesses de l’air et des stewards. Le directeur général de l'établissement a présenté les efforts de formation déjà réalisés depuis 2020 dans les domaines de l'accueil hôtelier et de la billetterie aérienne.
En réponse, la ministre a salué l'initiative, qu'elle a jugée "pertinente et complémentaire à la stratégie nationale de développement du secteur de l’aviation civile". Tout en réaffirmant son soutien, elle a recommandé à l'EHTN de saisir officiellement la Direction Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) pour entamer le processus d'homologation, conformément à la réglementation en vigueur.
Madame la ministre a également exprimé le souhait de voir émerger d'autres formations spécialisées pour répondre aux besoins croissants en personnel aéronautique qualifié au Tchad.
