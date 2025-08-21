Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La ministre des Transports reçoit une délégation de l’École Hôtelière pour renforcer la formation aéronautique


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a reçu en audience, ce lundi 18 août 2025, une délégation de l’École Hôtelière et du Tourisme de N’Djamena (EHTN), conduite par son directeur général, Ignace Narry Massa.


Tchad : La ministre des Transports reçoit une délégation de l’École Hôtelière pour renforcer la formation aéronautique


 
L'EHTN a sollicité l'appui du ministère pour obtenir la reconnaissance officielle de sa filière de formation des hôtesses de l’air et des stewards. Le directeur général de l'établissement a présenté les efforts de formation déjà réalisés depuis 2020 dans les domaines de l'accueil hôtelier et de la billetterie aérienne.

 
En réponse, la ministre a salué l'initiative, qu'elle a jugée "pertinente et complémentaire à la stratégie nationale de développement du secteur de l’aviation civile". Tout en réaffirmant son soutien, elle a recommandé à l'EHTN de saisir officiellement la Direction Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) pour entamer le processus d'homologation, conformément à la réglementation en vigueur.

 
Madame la ministre a également exprimé le souhait de voir émerger d'autres formations spécialisées pour répondre aux besoins croissants en personnel aéronautique qualifié au Tchad.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


