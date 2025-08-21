TCHAD

Tchad : La ministre des Transports reçoit une délégation de l’École Hôtelière pour renforcer la formation aéronautique

Alwihda Info | Par Peter Kum - 22 Août 2025

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a reçu en audience, ce lundi 18 août 2025, une délégation de l’École Hôtelière et du Tourisme de N’Djamena (EHTN), conduite par son directeur général, Ignace Narry Massa.