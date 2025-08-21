Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 23 personnalités désignées membres du Haut conseil des chefferies traditionnelles


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Août 2025



Par décret N°1986/PR/2025 du 21 août 2025, les autorités traditionnelles ci-après sont désignées Membres du Haut Conseil des Chefferies traditionnelles. 

Il s'agit de :
1. M. ABDELKERIM KABIRA
2. M. ALI MOUSSA YOUSSOUF 
3. M. AMMAR MAHAMAT ANNADIF ALI
4. M. BOKHIT ABDRAMAN HAGGAR
5. M. CHERIF ABDELHADI MAHADI
6. M. ISSA KOREÏ
7. M. LAOUKOURA DJEKOMBAYE GAYE
8. M. LIKBELE IGRETOUIN
9. M. MAHAMAT AHMAT CHOUKOU 
10. M. MAHAMAT FADOUL MACKAYE
11. M. MAHAMAT MOUSSA BEZO
12. M. MOHAMMED KACHALLAH KASSER
13. M. MOUMINE MAHAMAT MOUMINE
14. M. MOUSTAPHA DJIMI FODEÏBOU
15. M. MOUSTAPHA SEID BRAHIM 
16. M. MOUTA ALIFA ALI ZEZERTI
17. M. NGARGUINAM NADJIDOUMNGAR EDOUARD
18. M. NOUBARANGAR KLADOUMBE
19. M. OUSMAN SOUKAYA
20. M. OUSMAN ZOUTENET PAYANFOU
21. M. SIDICK TIMAN DEBY 
22. M. TAMITAH DJIDINGAR
23. M. YOUSSOUF MAMADOU AFFONO.


