Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

La première séance s’est tenue dans la matinée du mercredi 21 août 2025, en présence du personnel du ministère des Affaires étrangères et du Secrétaire général du ministère de la Sécurité publique. Elle a été conduite par le Secrétaire général adjoint des Affaires étrangères, M. Mahamat Issa Zakaria, et le Chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, M. William Flens.



Ces rencontres visent à informer et à sensibiliser sur les principales préoccupations ayant conduit à la suspension de la délivrance des visas entre le Tchad et les États-Unis. Selon les données partagées par les deux parties, en 2023, près de 49,5 % des voyageurs tchadiens titulaires de visas américains ont dépassé la durée autorisée de leur séjour. Une situation jugée inacceptable par Washington.



Les deux États, partenaires dans de nombreux domaines, ont donc convenu de rechercher des solutions communes afin de mettre fin à cette situation qui n’est bénéfique pour personne. Le processus de discussions se poursuivra avec d’autres acteurs, notamment les pouvoirs publics, la presse, le grand public et les organisations de la société civile.



Le comité conjoint mis en place à cet effet s’emploiera à clarifier les politiques des deux pays en matière de visas, à rappeler l’importance du respect des règles juridiques et à sensibiliser sur les risques encourus en cas d’infraction.



Les partenaires américains ont salué la coopération active de la partie tchadienne dans ce cadre de dialogue diplomatique. « Ce premier round de discussions représente une étape importante et positive. Nous sommes impatients de poursuivre nos échanges afin de renforcer notre coopération et les relations entre les États-Unis et le Tchad », a déclaré le Chargé d’affaires, M. William Flens.