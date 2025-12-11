Côte d'Ivoire - USA : Renforcement du partenariat sécuritaire et économique à Abidjan

Will Stevens s'est rendu à l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILCT).
Cette visite avait pour objectif de souligner le partenariat étroit entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. Ensemble, les deux pays œuvrent à :
-
Renforcer les capacités régionales contre les menaces.
-
Contribuer à une Afrique de l'Ouest plus sûre et plus prospère, car une région stable crée les conditions d'une prospérité partagée.
Investissements Américains et Transformation Économique
Le Sous-directeur Stevens a également visité l'usine de transformation de cacao de Cargill à Abidjan.
Cette visite a permis de mettre en évidence l'impact de l'innovation et des investissements américains sur l'économie ivoirienne :
-
Transformation Économique : L'innovation américaine contribue à transformer l'économie ivoirienne.
-
Création d'Emplois : Les investissements génèrent des emplois tant aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire.
-
Chaînes d'Approvisionnement : Les investissements renforcent les chaînes d'approvisionnement et soutiennent les agriculteurs et industriels américains, générant des opportunités profitables aux deux économies.