Les États-Unis sanctionnent un réseau transnational impliqué dans le conflit au Soudan

Les États-Unis ont annoncé ce mardi l’imposition de sanctions contre quatre individus et quatre entités étrangères accusés d’alimenter directement la guerre civile au Soudan.



L’annonce a été faite par Thomas « Tommy » Pigott, porte-parole adjoint principal du Département d’État américain, dans un communiqué officiel consacré à la lutte contre les réseaux transnationaux soutenant les violences du conflit soudanais.



Selon les autorités américaines, les personnes et entreprises sanctionnées appartiennent à un réseau transnational composé majoritairement de ressortissants et de sociétés colombiennes, impliqué dans le recrutement d’anciens militaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (RSF), groupe paramilitaire soudanais engagé dans les hostilités contre l’armée régulière.



Le réseau fournirait également une assistance en formation militaire, incluant des pratiques impliquant des enfants soldats, en violation flagrante du droit international humanitaire.



Cette opération vise à perturber une source essentielle de soutien extérieur aux RSF, affaiblissant leur capacité à mener des attaques contre les civils grâce à l’encadrement fourni par des combattants expérimentés. Le président américain Donald Trump, qui avait dénoncé dès le 19 novembre les atrocités en cours au Soudan, a rappelé que le pays subit actuellement « la pire crise humanitaire au monde ».



Depuis le déclenchement de la guerre le 15 avril 2023, les RSF et leurs milices alliées sont accusées d’avoir procédé à des massacres systématiques, ciblant principalement des hommes et des garçons, y compris des nourrissons, ainsi que des actes de violences sexuelles de masse contre les femmes et les filles.



Le communiqué rappelle notamment la prise de la capitale du Darfour-Nord, El Fasher, par les RSF le 26 octobre 2025, à l’issue d’un siège de 18 mois, suivie de tueries de civils, de tortures à caractère ethnique et de violences sexuelles. Les sanctions visent précisément les individus et entités impliqués dans l’encadrement tactique, la formation technique et l’assistance logistique ayant contribué à ces crimes.



Face au risque de déstabilisation régionale et à la possibilité que le Soudan devienne un sanctuaire pour des groupes menaçant les intérêts américains, Washington réaffirme son soutien aux principes contenus dans la Déclaration conjointe du 12 septembre sur la restauration de la paix au Soudan.



Celle-ci prévoit : une trêve humanitaire de trois mois, la conclusion d’un cessez-le-feu permanent, un processus de transition transparent visant l’établissement d’un gouvernement civil indépendant.



Les États-Unis s’engagent par ailleurs à coordonner leurs actions avec les pays de la région afin de mettre fin aux exactions et stabiliser le Soudan. Ils appellent une nouvelle fois l’ensemble des acteurs extérieurs à cesser immédiatement tout soutien militaire et financier aux parties belligérantes. Cette série de sanctions est appliquée conformément aux dispositions du Décret présidentiel 14098.