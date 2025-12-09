









INTERNATIONAL Les États-Unis renforcent leurs partenariats avec la RDC et le Rwanda pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Décembre 2025



Des projets s’inscrivent dans l’objectif stratégique de l’administration américaine de diversifier l’approvisionnement en matériaux critiques, tout en soutenant la croissance économique des pays partenaires

La U.S. International Development Finance Corporation (DFC) a annoncé l’émission de deux Lettres d’Intention (LOI) marquant une nouvelle étape dans le renforcement des partenariats stratégiques entre les États-Unis, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.



Ces initiatives visent à soutenir la croissance économique régionale, la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales et la sécurité économique mutuelle.



La première lettre d’intention porte sur un projet d’investissement en capital de la DFC dans une coentreprise entre Gécamines SA, la société minière publique congolaise, et Mercuria Energy Trading, l’un des principaux groupes mondiaux de négoce de matières premières.



Ce partenariat vise à renforcer la commercialisation du cuivre, du cobalt et d’autres minerais critiques, indispensables à la transition énergétique et à diverses industries stratégiques. Le projet permettra également d’améliorer la transparence, la compétitivité et la valeur ajoutée locale, tout en facilitant l’accès des États-Unis et de leurs alliés à des matériaux produits de manière responsable, essentiels à la sécurité économique et nationale.



La seconde lettre d’intention concerne un partenariat avec le groupe Mota Engil Engenharia e Construção África S.A., destiné à soutenir la réhabilitation, l’exploitation et la rétrocession de la ligne ferroviaire Dilolo–Sakania en RDC. Ce projet, qui pourrait bénéficier jusqu’à 1 milliard de dollars de financement de la DFC après évaluation complète, permettra de raccorder cette ligne au corridor ferroviaire atlantique de Lobito en Angola. L’objectif est de créer un axe logistique régional stratégique favorisant le commerce transfrontalier, attirant les investissements privés et renforçant la circulation des marchandises essentielles et des passagers entre l’Afrique centrale et l’Afrique australe.



Commentant ces initiatives, le président-directeur général de la DFC, Ben Black, a déclaré : « Ces investissements illustrent parfaitement l’engagement sans précédent du président Donald Trump en faveur de la paix et de la prospérité. Ils contribueront à sécuriser des chaînes d’approvisionnement vitales, à développer les opportunités du secteur privé et à renforcer la compétitivité mondiale des États-Unis, tout en favorisant la dignité, la stabilité et la croissance en Afrique centrale. »



Les annonces ont été faites après la cérémonie historique de signature des Accords de Washington, présidée par le président américain Donald J. Trump, qui a réaffirmé l’accord de paix et la déclaration de principes signés par le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, ouvrant la voie à une coopération régionale accrue et à une consolidation de la stabilité dans la région.



Ces projets s’inscrivent dans l’objectif stratégique de l’administration américaine de diversifier et sécuriser l’approvisionnement mondial en matériaux critiques tout en soutenant la croissance économique des pays partenaires. En favorisant la transparence, la concurrence équitable et des circuits d’approvisionnement responsables, la DFC contribue à réduire la dépendance à des chaînes concentrées ou instables et à garantir un accès durable aux ressources essentielles pour l’économie et la sécurité des États-Unis.



L’engagement de la DFC illustre enfin la volonté du gouvernement américain de mobiliser l’investissement privé au service de sa politique étrangère, cherchant à bâtir un monde plus sûr, plus prospère et plus stable, tout en générant des retombées positives pour le contribuable américain.





