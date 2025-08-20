









TCHAD Tchad : migration des jeunes, rester ou partir ?

Alwihda Info | Par Gloria Ronel - 21 Août 2025



La question de rester ou de partir est une décision personnelle qui dépend des aspirations, des motivations et des contraintes de chaque individu.

Au Tchad, la plupart des jeunes en quête d’une vie meilleure tentent d’aller en aventure migratoire vers la Libye et les pays d’Europe. Malgré les sensibilisations faites par les médias et les organisations de la société civile sur les risques qu’ils encourent, le nombre des migrants tchadiens augmente et le phénomène persiste.



Les témoignages de ceux qui veulent se lancer dans cette aventure sont remplis de désespoir, de désillusion et de difficultés. Nendo Ludovic, un jeune Tchadien qui a abandonné le chemin de l’école à mi-parcours, se dit prêt à prendre de risques au prix de sa vie, afin de se frayer un chemin.



Peu lui importe si ce chemin est rempli d’embauches, de tortures ou d’atrocités : « je suis orphelin de père et ma mère nous a tourné le dos, moi et mes frères, depuis son décès. Je vis de calvaire en calvaire, il m’est difficile de joindre les deux bouts, personne pour nous aider, alors je dois quitter ce pays. Mieux je souffre dans un autre bien que dans le mien. Les autorités de ce pays nous ont aussi bloqués le chemin de la réussite, alors je prendrais ce risque », affirme le jeune homme avec conviction.



Ali Moussa, un autre jeune Tchadien, de retour de la migration raconte son histoire : « C’est vrai que les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux jeunes de rester dans ce pays, il n’y a rien qui donne envie d’y rester d’ailleurs, mais j’ai préféré revenir dans mon pays. Qu’on ne trompe pas les jeunes, l’Europe c’est un autre monde, il faut y aller pour voir la réalité de près. Ceux qui sont là-bas sont souvent confrontés à la violence et aux dangers de tout genre. L’eldorado dont on parle souvent n’existe pas », relate Ali Moussa.



Contrairement à ces jeunes qui ont une envie ardente de partir, il y a ceux qui choisissent de rester et de créer localement, malgré les multiples défis auxquels ils sont confrontés. C’est le cas de Ndolembai Arsène : « Les liens familiaux, culturels et sociaux nous empêchent de quitter le pays. Nous ne pouvons pas abandonner ce pays pour faire plaisir à ceux qui le détruisent. Nous donnerons le meilleur de nous-même pour qu’il y ait un jour de changement, raison pour laquelle j’ai créé mon entreprise de prestation de service en hygiène de bâtiment », déclare le jeune Arsène avec confiance.



Interrogé sur les causes profondes de la migration, le président de l’association ENDEMA (Entente pour le développement la mutuelle et l’assistance), Malloum Abba Oumar, a relevé que plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène. « Les jeunes sont confrontés à des défis économiques, sociaux et politiques qui les poussent à envisager la migration comme une solution, tout en étant conscients des risques et des incertitudes liées à ce choix.



Il ajoute que « le chômage, le manque de perspectives et les difficultés d'accès à une éducation de qualité, sont autant de raisons majeures qui poussent les jeunes à chercher des opportunités ailleurs ».



A cela s’ajoutent les crises sécuritaires, économiques et climatiques qui rendent la vie difficile aux jeunes Tchadiens et les incitent à l'émigration, soutient-il. Malloum Abba Oumar, a par ailleurs souligné les dangers liés à la migration qui selon lui, sont l'exploitation, l’extorsion, la criminalité, les difficultés d'intégration dans un nouveau pays, les violences, les tortures, les conditions inhumaines de détention, et les trafics d'êtres humains.



Face à ces multiples facteurs, il demande aux jeunes Tchadiens de bien s’informer des réalités de la migration, avant de s’y engager. Au cas contraire, qu’ils saisissent les opportunités, créent des entreprises au Tchad pour se construire une vie meilleure.



Aux autorités tchadiennes, il lance un appel pour la création d’opportunités économiques et sociales pour retenir les jeunes et favoriser leur épanouissement. En effet, la question de rester ou de partir est une décision personnelle qui dépend des aspirations, des motivations et des contraintes de chaque individu. Mais il est important de considérer tous les aspects de la migration, tant les opportunités que les risques, et de chercher des solutions durables pour un développement équilibré et inclusif.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le chef de l’Etat dépêche une délégation pour présenter ses condoléances à l'ex-ministre Laoukein Kourayo Tchad : pourquoi de nombreux mariages échouent après quelques mois seulement ? Tchad : au Ouaddaï, une trentaine de leaders communautaires formés sur la prévention et la gestion des conflits Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)