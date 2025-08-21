Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Amdjarass, l’ONG Sans Abri sensibilise la population sur les dangers du choléra


Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 22 Août 2025



Tchad : à Amdjarass, l’ONG Sans Abri sensibilise la population sur les dangers du choléra
Le grand marché moderne d’Amdjarass a servi de cadre jeudi dernier à une importante activité de sensibilisation organisée par l’ONG Sans Abri, autour des risques liés au choléra et des mesures de prévention.

À travers des sketchs et des démonstrations théâtrales, la Compagnie artistique des jeunes de l’Ennedi-Est a captivé l’attention du public. Les saynètes, à la fois éducatives et divertissantes, ont mis en lumière les dangers de la consommation d’eau non potable, le manque d’hygiène dans la manipulation des aliments et l’importance du lavage régulier des mains.

Les représentants de l’ONG ont rappelé que le choléra reste une menace réelle pour la santé publique, surtout dans les zones où l’accès à l’eau potable et à l’assainissement demeure limité. Ils ont insisté sur la nécessité d’adopter des comportements préventifs simples mais efficaces, pour réduire le risque de propagation de la maladie.

La cérémonie a réuni plusieurs dizaines de commerçants, clients et habitants d’Amdjarass, visiblement attentifs et réceptifs aux messages. Pour beaucoup, l’approche artistique a permis de mieux comprendre la gravité du choléra tout en rendant la sensibilisation accessible et engageante.

Selon l’ONG Sans Abri, d’autres activités similaires sont prévues dans différentes localités de l’Ennedi-Est afin de renforcer la lutte communautaire contre les maladies hydriques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
