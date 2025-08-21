Tchad : les lauréats tchadiens du Maroc annoncent une AG extraordinaire le 26 septembre

L'association des lauréats tchadiens et amis du Maroc (ATLAM) a longtemps battu de l'aile. En cause, l'impact de la pandémie du Covid-19, la démission massive de ses membres du bureau exécutif et un management peu actif. Pour redynamiser l'association, il a été mis sur pied en 2024, un comité d'organisation d'une assemblée générale extraordinaire élective, informe Djamal Moumine, membre du comité d'organisation de ladite assemblée lors d'un point-presse cet après-midi.



Le comité s'attèlera à la réussite de ces assises pour permettre à ATLAM de redevenir un lieu de "rassemblement des anciens lauréats et amis du Maroc résidant au Tchad en un réseau d'entraide, d'échanges et de rayonnement". Djamal Moumine invite par conséquent les 200 membres de l'association à un engagement afin d'atteindre cet objectif. Pour rappeler, ATLAM est fondée en 2018.