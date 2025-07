TCHAD Tchad : Lancement officiel du projet PETRADEP pour la paix et le développement pastoral autour du Lac Tchad

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 7 Juillet 2025



Le projet « Paix, Transhumance et Développement de l’Économie Pastorale autour du Lac Tchad (PETRADEP) » a été officiellement lancé à l'hôtel Radisson Blu. Cette cérémonie d’ouverture a réuni une multitude d'acteurs institutionnels, techniques et diplomatiques, soulignant l’importance stratégique de cette initiative pour la stabilité régionale.





Parmi les personnalités présentes figuraient le chargé d’affaires de l’ambassade fédérale d’Allemagne, Felix Amir, la chargée d’affaires de la délégation de l’Union européenne, Mme Sona Jarosova, et le Secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), Mamman Nuhu, aux côtés de nombreuses autorités tchadiennes. Tous ont salué ce projet comme porteur d’espoir pour des millions de personnes vivant dans une région marquée par l’insécurité, la pression démographique et les chocs climatiques.





La transhumance pastorale, pratique millénaire d’élevage itinérant, est une composante essentielle de l’identité socio-économique du Sahel. Dans le bassin du Lac Tchad, elle s’inscrit dans un équilibre fragile avec les pratiques agricoles sédentaires et la préservation des ressources naturelles. Cependant, les mutations contemporaines (tensions foncières, raréfaction des pâturages, maladies animales transfrontalières, déplacements forcés) menacent la cohabitation historique entre éleveurs et agriculteurs.



Les objectifs de PETRADEP : Paix, Santé, Économie et Coordination

Dans ce contexte, PETRADEP se positionne comme une réponse régionale coordonnée. Financé par l’Union Européenne (U) et le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ, ce projet d’envergure (2025-2028) ambitionne de prévenir les crises et de renforcer la résilience des ménages transhumants dans un corridor stratégique reliant le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger.





Cinq grands résultats sont attendus de sa mise en œuvre : Gestion des conflits : Mise en place de mécanismes de concertation entre éleveurs, agriculteurs et autorités locales pour prévenir les conflits liés aux ressources naturelles et favoriser une gouvernance pacifique de la mobilité transfrontalière du bétail. Protection sanitaire : Amélioration de la protection sanitaire des pasteurs et de leurs troupeaux face aux maladies animales et zoonotiques. Renforcement économique : Soutien aux capacités économiques des communautés pastorales et agropastorales par l'accès aux marchés, la transformation des produits laitiers et la diversification des revenus. Coordination : Favoriser une meilleure coordination des actions menées dans le bassin du Lac Tchad et la diffusion des bonnes pratiques.



Le Secrétaire exécutif de la CBLT, Mamman Nuhu, a souligné que le projet s’inscrit dans une dynamique régionale de stabilisation et de développement durable d'une zone stratégique pour la sécurité alimentaire et la paix au Sahel. Il a insisté sur l’implication active des populations et la continuité des engagements politiques.





Le chargé d’affaires de l'ambassade fédérale d’Allemagne a rappelé que la stabilité du bassin du Lac Tchad passe par une reconnaissance pleine et entière du rôle des pasteurs. Pour lui, PETRADEP est une pierre angulaire pour un avenir plus juste et harmonieux dans le Sahel.



Un nouveau paradigme pour la transhumance

Le lancement officiel de PETRADEP, dont le coup d'envoi régional a été donné à Yola (Nigeria) en avril dernier, marque un changement de paradigme. Les communautés pastorales ne sont plus perçues comme des problèmes, mais comme des partenaires à valoriser. Depuis sa conception en juillet 2023, le projet a mené des interventions ciblées et un dialogue communautaire renforcé dans les zones sensibles.





En plaçant la transhumance au cœur de son approche, PETRADEP redonne ses lettres de noblesse à un mode de vie souvent stigmatisé mais profondément adapté aux réalités du Sahel. Il invite les États, les partenaires, les communautés et la société civile à construire une coexistence harmonieuse.





Ce lancement officiel, cofinancé par la coopération allemande et l'Union européenne, ouvre une nouvelle phase de déploiement à plus grande échelle. Il scelle un engagement partagé en faveur des communautés pastorales et agropastorales, dont le rôle dans la résilience régionale n'est plus à démontrer. PETRADEP est une promesse d'un avenir où la transhumance rime avec cohabitation pacifique, prospérité partagée et dignité retrouvée.





