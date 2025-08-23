Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Guéra : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre 2025 à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 23 Août 2025


Le 23 août 2025, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra a lancé la Semaine Nationale de l'Arbre dans la grande cour de la cour d'appel de Mongo. Placée sous le thème : « Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique au Tchad », cette initiative vise à sensibiliser la population sur l'importance de la reforestation.


  Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, M. Abdoulaye Baine, a souligné les objectifs de la semaine, en mettant l'accent sur la nécessité de lutter contre la désertification et de préserver l'environnement.

 
Le Délégué Provincial de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Tchakseng Alexandre Homi, a également exprimé que cet événement illustre l'engagement collectif à préserver l'environnement face aux défis climatiques.

 
La cérémonie a été enrichie par la présentation d'un poème par l'agent forestier, M. Abdoulaye Bay, et une performance de la troupe théâtrale "La Reine du Guéra", qui a illustré l'importance des arbres dans la société. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux ONG partenaires pour leur contribution à la protection de l'environnement.

 
En donnant le coup d'envoi de la semaine, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a précisé que cette initiative n'est pas simplement une commémoration, mais une vision forte des hautes autorités du pays en réponse aux sécheresses dévastatrices qui ont affecté le Tchad. Il a ainsi appelé toutes les couches sociales à s'impliquer activement dans cette campagne.

 
La Semaine de l'Arbre est présentée comme une action citoyenne visant à sauvegarder la biodiversité, reverdir et développer un maillage vert face aux enjeux écologiques mondiaux. La cérémonie s'est conclue par la mise en terre de plants, marquant le début d'une action collective pour l'avenir écologique du Tchad.


