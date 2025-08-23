Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un candidat tchadien admis au concours de l'EAMAC


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


Les résultats du concours de l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) ont été rendus publics. Pour le cycle de Contrôleur de Circulation Aérienne (CCA), huit candidats de nationalité tchadienne avaient participé au processus.


Tchad : Un candidat tchadien admis au concours de l'EAMAC


Selon les résultats, un seul de ces huit candidats a été déclaré définitivement admis.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/08/2025

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya

Tchad : Le ministre d'État Tahir Hamid Nguilin s'entretient avec le nouveau Chargé d'Affaires des États-Unis Tchad : Le ministre d'État Tahir Hamid Nguilin s'entretient avec le nouveau Chargé d'Affaires des États-Unis 22/08/2025

Populaires

Tchad : la sénatrice Zara Dillo alerte sur une crise alimentaire dans la prison de Fada

22/08/2025

Tchad : Lancement d'un projet de développement pour les femmes et les jeunes à Bédaya

22/08/2025

Les États-Unis ordonnent aux demandeurs de visa nigérians de dévoiler leur historique de médias sociaux sur cinq ans

22/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter