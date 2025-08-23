Selon les résultats, un seul de ces huit candidats a été déclaré définitivement admis.
TCHAD
Tchad : Un candidat tchadien admis au concours de l'EAMAC
Alwihda Info | Par Peter Kum - 23 Août 2025
Les résultats du concours de l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) ont été rendus publics. Pour le cycle de Contrôleur de Circulation Aérienne (CCA), huit candidats de nationalité tchadienne avaient participé au processus.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
