TCHAD

Tchad : Un candidat tchadien admis au concours de l'EAMAC

Alwihda Info | Par Peter Kum - 23 Août 2025

Les résultats du concours de l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) ont été rendus publics. Pour le cycle de Contrôleur de Circulation Aérienne (CCA), huit candidats de nationalité tchadienne avaient participé au processus.