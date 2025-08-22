Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Bello Bouba Maïgari mobilise ses partisans à Ngaoundéré


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


Le candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) à l’élection présidentielle de 2025, Bello Bouba Maïgari, a tenu un grand meeting cet après-midi à la place des fêtes de Ngaoundéré. L'événement a rassemblé des militants et des sympathisants de toute la région de l'Adamaoua et du département du Mayo-Rey.


Présidentielle 2025 au Cameroun : Bello Bouba Maïgari mobilise ses partisans à Ngaoundéré


 

Un soutien historique dans la région

 
Face à une foule nombreuse, Bello Bouba Maïgari a exprimé sa confiance, soulignant le soutien constant que la région de l'Adamaoua lui a toujours accordé. Il a rappelé le succès de son parti dans la région lors des élections législatives de 1992, où l'UNDP avait remporté tous les sièges.

Présidentielle 2025 au Cameroun : Bello Bouba Maïgari mobilise ses partisans à Ngaoundéré




Le candidat a réaffirmé sa conviction d'obtenir un large soutien populaire lors du scrutin du 12 octobre 2025. L’UNDP a également annoncé le lancement d'une vaste campagne pour présenter son programme politique aux électeurs.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


