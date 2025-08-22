Présidentielle 2025 au Cameroun : Bello Bouba Maïgari mobilise ses partisans à Ngaoundéré

Un soutien historique dans la région
Face à une foule nombreuse, Bello Bouba Maïgari a exprimé sa confiance, soulignant le soutien constant que la région de l'Adamaoua lui a toujours accordé. Il a rappelé le succès de son parti dans la région lors des élections législatives de 1992, où l'UNDP avait remporté tous les sièges.
Le candidat a réaffirmé sa conviction d'obtenir un large soutien populaire lors du scrutin du 12 octobre 2025. L’UNDP a également annoncé le lancement d'une vaste campagne pour présenter son programme politique aux électeurs.