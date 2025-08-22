AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Bello Bouba Maïgari mobilise ses partisans à Ngaoundéré

Alwihda Info | Par Peter Kum - 23 Août 2025

Le candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) à l’élection présidentielle de 2025, Bello Bouba Maïgari, a tenu un grand meeting cet après-midi à la place des fêtes de Ngaoundéré. L'événement a rassemblé des militants et des sympathisants de toute la région de l'Adamaoua et du département du Mayo-Rey.