RCA : Le Président Touadéra participe à "Kwa ti Kodro" et dénonce l'insalubrité au Marché Kokoro


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu au marché Kokoro au KM5 (3e arrondissement) ce samedi 18 octobre 2025 pour participer à l'opération citoyenne "Kwa ti Kodro" (littéralement : Balayons le pays). L'action visait à débarrasser ce marché, considéré comme le poumon de l’économie de la RCA, des immondices entassées depuis des mois.


  Interviewé à l'issue de l'activité, le Président Touadéra a rappelé l’importance de ces travaux citoyens, notamment le curage des caniveaux longeant les avenues.

 
Il a fermement fustigé le comportement irresponsable de certains compatriotes qui déversent des ordures dans les caniveaux et sur la voie publique, notamment l’avenue CEMAC.

 
Le Chef de l’État a appelé tous les Centrafricains à s’approprier les valeurs de Kwa ti Kodro en consacrant les heures de la matinée de chaque samedi à cette action citoyenne, dans un effort de discipline et de salubrité publique.
Peter Kum
