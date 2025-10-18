RCA : Le Président Touadéra participe à "Kwa ti Kodro" et dénonce l'insalubrité au Marché Kokoro





Interviewé à l'issue de l'activité, le Président Touadéra a rappelé l’importance de ces travaux citoyens, notamment le curage des caniveaux longeant les avenues.





Il a fermement fustigé le comportement irresponsable de certains compatriotes qui déversent des ordures dans les caniveaux et sur la voie publique, notamment l’avenue CEMAC.





Le Chef de l’État a appelé tous les Centrafricains à s’approprier les valeurs de Kwa ti Kodro en consacrant les heures de la matinée de chaque samedi à cette action citoyenne, dans un effort de discipline et de salubrité publique.