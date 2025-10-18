Sénégal - Rwanda : Le Président Faye participe à la "Car Free Day" à Kigali

La Car Free Day est une activité citoyenne et sportive organisée deux dimanches par mois au Rwanda. Elle vise à promouvoir :
- La santé publique.
- La protection de l’environnement.
- La cohésion sociale par la pratique du sport et la participation communautaire.
Symbole de Convergence de Vues
La présence du Président Faye à cet événement symbolise la convergence de vues entre le Sénégal et le Rwanda sur l’importance de faire du sport, de la citoyenneté et du développement durable des leviers essentiels pour bâtir une Afrique résiliente, solidaire et tournée vers l’avenir.