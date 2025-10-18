Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal - Rwanda : Le Président Faye participe à la "Car Free Day" à Kigali


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


À l’invitation des autorités rwandaises, le Président du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a participé ce dimanche, aux côtés de son homologue rwandais, Son Excellence Paul Kagame, à la Car Free Day à Kigali.


Sénégal - Rwanda : Le Président Faye participe à la "Car Free Day" à Kigali


  La Car Free Day est une activité citoyenne et sportive organisée deux dimanches par mois au Rwanda. Elle vise à promouvoir :
  • La santé publique.
  • La protection de l’environnement.
  • La cohésion sociale par la pratique du sport et la participation communautaire.
Les deux Chefs d’État ont pris part à une marche d’environ cinq (5) kilomètres dans les rues de Kigali, dans une ambiance conviviale et populaire, saluée pour la discipline et l’esprit civique des participants.
 

Symbole de Convergence de Vues

 
La présence du Président Faye à cet événement symbolise la convergence de vues entre le Sénégal et le Rwanda sur l’importance de faire du sport, de la citoyenneté et du développement durable des leviers essentiels pour bâtir une Afrique résiliente, solidaire et tournée vers l’avenir.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/10/2025

Tchad : La députée Amina Ali Idriss en visite de solidarité à Djourf Al Ahmar, foyer du choléra

Tchad : La députée Amina Ali Idriss en visite de solidarité à Djourf Al Ahmar, foyer du choléra

Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est 18/10/2025

Populaires

N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles

18/10/2025

اختتام حملة حول ثقافة السلام والعيش المشترك داخل المدارس في نجامينا

18/10/2025

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

18/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter