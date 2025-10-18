Sénégal - Rwanda : Le Président Faye participe à la "Car Free Day" à Kigali

La santé publique.

La protection de l’environnement.

La cohésion sociale par la pratique du sport et la participation communautaire.

Symbole de Convergence de Vues

La Car Free Day est une activité citoyenne et sportive organisée deux dimanches par mois au Rwanda. Elle vise à promouvoir :Les deux Chefs d’État ont pris part à une marche d’environ cinq (5) kilomètres dans les rues de Kigali, dans une ambiance conviviale et populaire, saluée pour la discipline et l’esprit civique des participants.La présence du Président Faye à cet événement symbolise la convergence de vues entre le Sénégal et le Rwanda sur l’importance de faire du sport, de la citoyenneté et du développement durable des leviers essentiels pour bâtir une Afrique résiliente, solidaire et tournée vers l’avenir.