Tchad : Assaïd Gamar Assileck nommé PCA du Fonds d'Entretien Routier (FER)

Assaïd Gamar Assileck est une personnalité publique tchadienne ayant occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l’administration nationale.



Fonctionnaire de l’État, il a notamment exercé en tant que ministre de l’Agriculture. Il a également dirigé l’Office national de la sécurité alimentaire (ONASA) en tant que directeur général, pilotant des actions essentielles dans le domaine des équipements agricoles et de la distribution alimentaire.



En janvier 2022, il a été placé en garde à vue sur plainte de l’Inspection générale d’État, accusé d’avoir attribué des marchés fictifs pour l’achat de céréales, sans appel d’offres, alors qu’il était à la tête de l’ONASA, pour un montant total de 197 millions de francs CFA. En mars 2022, il a été libéré.