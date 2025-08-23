Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : décès tragique d’un adolescent en route vers l’hôpital à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat Boukhari - 23 Août 2025



Tchad : décès tragique d’un adolescent en route vers l’hôpital à Goz-Beïda
Un drame s’est produit le 23 août 2025 à Goz-Beïda, dans la province du Sila. Le corps sans vie d’un adolescent d’environ 15 ans, identifié comme un talibé (mahadjiri), a été découvert.

Selon les premiers éléments, le garçon, malade depuis plusieurs jours, se rendait à l’hôpital accompagné de son frère. Trop faible pour poursuivre le trajet à dos d’âne, il a demandé à descendre et s’est allongé pour se reposer, avant de décéder peu après.

Alertées, la police et les autorités municipales sont intervenues pour acheminer le corps à l’hôpital afin d’établir la cause exacte du décès avant l’inhumation.


