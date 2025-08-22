Tchad : Un comité mis en place pour le suivi des recommandations du Forum sur l'emploi





La rencontre, présidée par le président du Patronat Tchadien, Bichara Doudoua, a permis d'officialiser l'installation de la commission, de valider sa feuille de route et de planifier la préparation de la seconde édition du FNE, prévue pour 2026. La vice-présidence du comité est assurée par le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou.





Le comité a pour double objectif de garantir la mise en œuvre effective des recommandations du premier forum et de soutenir l'ONAPE dans l'organisation de la prochaine édition.