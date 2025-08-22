Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un comité mis en place pour le suivi des recommandations du Forum sur l'emploi


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Le Comité de Suivi des Recommandations du premier Forum National sur l’Emploi (FNE) a tenu sa première réunion ce 22 août 2025 à l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE). Créé par arrêté le 6 août, ce comité a pour mission de concrétiser les engagements pris lors du forum de 2024.


Tchad : Un comité mis en place pour le suivi des recommandations du Forum sur l'emploi


  La rencontre, présidée par le président du Patronat Tchadien, Bichara Doudoua, a permis d'officialiser l'installation de la commission, de valider sa feuille de route et de planifier la préparation de la seconde édition du FNE, prévue pour 2026. La vice-présidence du comité est assurée par le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou.

 
Le comité a pour double objectif de garantir la mise en œuvre effective des recommandations du premier forum et de soutenir l'ONAPE dans l'organisation de la prochaine édition.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/08/2025

Tchad : le préfet du Kanem-Est en tournée de sensibilisation sur l’importance de l’éducation

Tchad : le préfet du Kanem-Est en tournée de sensibilisation sur l’importance de l’éducation

Tchad : création d’un comité chargé de préparer les Assises de la Justice Tchad : création d’un comité chargé de préparer les Assises de la Justice 22/08/2025

Populaires

Tchad : Le Président Déby appelle les ministres à la rigueur

22/08/2025

Cameroun : 10 otages dont un étudiant tchadien libérés par Boko Haram après le paiement d'une rançon, un jeune homme tué

22/08/2025

Tchad : Des médecins chinois redonnent la vue à un enfant de 9 ans

22/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter