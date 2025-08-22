Tchad : la sénatrice Zara Dillo alerte sur une crise alimentaire dans la prison de Fada

La parlementaire a dénoncé des conditions de détention « inacceptables », affirmant que certains prisonniers souffrent d’œdèmes liés à la malnutrition. Elle a appelé le ministère de la Justice et des Droits humains à prendre sans délai des mesures urgentes pour :
assurer une alimentation suffisante et des soins appropriés aux détenus,
ouvrir une enquête sur la gestion de l’établissement pénitentiaire afin de prévenir de nouvelles tragédies.
Un appel à la responsabilité de l’État
« La dignité humaine doit être respectée en toutes circonstances, y compris en détention », a rappelé Zara Dillo, tout en saluant l’initiative du président du Conseil provincial de l’Ennedi Ouest, Adoum Younousmi, qui a apporté une assistance d’urgence aux prisonniers.
La sénatrice a assuré que des contacts ont été établis avec les autorités compétentes et que des mesures concrètes devraient être mises en œuvre rapidement.
Zara Dillo a également rendu hommage à l’élan de solidarité manifesté par la population locale, tout en appelant l’État tchadien à agir promptement pour éviter que de nouvelles vies ne soient perdues.
