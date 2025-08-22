Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la sénatrice Zara Dillo alerte sur une crise alimentaire dans la prison de Fada


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Août 2025


Fada, 22 août 2025 – La sénatrice Zara Dillo, représentante des collectivités autonomes de l’Ennedi Ouest, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation préoccupante qui sévit à la prison de haute sécurité de Fada. Selon elle, la famine a déjà provoqué la mort d’un détenu et conduit plusieurs autres à l’hôpital provincial de la ville.


Tchad : la sénatrice Zara Dillo alerte sur une crise alimentaire dans la prison de Fada
La parlementaire a dénoncé des conditions de détention « inacceptables », affirmant que certains prisonniers souffrent d’œdèmes liés à la malnutrition. Elle a appelé le ministère de la Justice et des Droits humains à prendre sans délai des mesures urgentes pour :

assurer une alimentation suffisante et des soins appropriés aux détenus,

ouvrir une enquête sur la gestion de l’établissement pénitentiaire afin de prévenir de nouvelles tragédies.

Un appel à la responsabilité de l’État

« La dignité humaine doit être respectée en toutes circonstances, y compris en détention », a rappelé Zara Dillo, tout en saluant l’initiative du président du Conseil provincial de l’Ennedi Ouest, Adoum Younousmi, qui a apporté une assistance d’urgence aux prisonniers.

La sénatrice a assuré que des contacts ont été établis avec les autorités compétentes et que des mesures concrètes devraient être mises en œuvre rapidement.

Zara Dillo a également rendu hommage à l’élan de solidarité manifesté par la population locale, tout en appelant l’État tchadien à agir promptement pour éviter que de nouvelles vies ne soient perdues.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/08/2025

Tchad : création d’un comité chargé de préparer les Assises de la Justice

Tchad : création d’un comité chargé de préparer les Assises de la Justice

Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre 22/08/2025

Populaires

Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

21/08/2025

العودة المظفّرة للفائزين التشاديين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية

21/08/2025

Tchad : Le Président Déby appelle les ministres à la rigueur

22/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter