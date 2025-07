Tchad : Installation des nouveaux cadres au Ministère de l'Action Sociale

Conformément au Décret N°1272/PR/PM/MASSAH/2025 du 1er juillet 2025, Mme Fozia Madalalla a été maintenue au poste d’Inspectrice Adjointe et Mme Achta Hamit Akhouna a été nommée Inspectrice Générale Adjointe.





Par ailleurs, en vertu du Décret N°1273/PR/PM/MASSAH/2025 du 1er juillet 2025, M. Adoum Attor Annour et Mme Sittina Abdelmadjid Haggar ont été respectivement nommés Secrétaire Général et Secrétaire Générale Adjointe du Ministère.





Lors de la cérémonie d'installation, la Ministre a chaleureusement félicité les cadres promus. Elle les a également invités à faire preuve de responsabilité et à cultiver les valeurs du travail afin de relever les défis à venir.