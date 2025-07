Tchad : Le ministère de l’Aménagement du territoire dément tout lien avec un mariage filmé dans ses locaux

Le MATUH dément formellement toute implication du Ministre ou d’un cadre de l’institution dans cet événement. Il précise que le cortège a été organisé de manière inappropriée et en dehors de tout cadre officiel ou autorisé, et considère qu’il s’agit d’un acte totalement inacceptable et contraire à l’éthique de l’administration publique.



Une enquête interne engagée



Face à la gravité de la situation, une enquête interne a été immédiatement ouverte afin d’identifier les responsables de cet usage abusif des locaux administratifs. Le ministère assure que les auteurs et complices seront sanctionnés conformément aux règlements en vigueur.



Le MATUH condamne fermement cette atteinte à l’image de l’institution et rappelle que les infrastructures publiques ne peuvent en aucun cas servir de cadre à des événements privés.



Enfin, le ministère réaffirme son attachement à la transparence et au respect strict des règles administratives, et invite la population à faire preuve de discernement face aux rumeurs et contenus non vérifiés circulant sur les réseaux sociaux.