TCHAD

Tchad : L'ARSAT dément son implication dans un litige foncier et annonce une plainte

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Juillet 2025

L'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) a publié un communiqué de mise au point pour démentir des allégations "trompeuses et malveillantes" circulant sur les réseaux sociaux. Ces contenus, accompagnés de vidéos utilisant abusivement le logo de l'ARSAT, visent à impliquer l'institution et son Directeur Général dans un prétendu litige foncier entre un propriétaire de station-service à Abéché et la société Star Oil (anciennement Total).