N'Djamena accueille la 47ème session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES

Une émission spéciale pour éclairer les enjeux

Qu'est-ce que le CAMES ?

Quels sont les enjeux de l'organisation de cette session au Tchad ?

Que dire de ces Comités Consultatifs Interafricains ?

Quelle est la plus-value du CAMES pour les États membres ?

En prélude à cet événement majeur, le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle,, et le Secrétaire Général du CAMES,, seront les invités du plateau de la Télévision Nationale tchadienne, l'ONAMA, ce 6 juillet 2025 après le journal de 20h.Cette émission spéciale permettra d'aborder des sujets cruciaux, tels que :Les deux responsables apporteront des éclaircissements sur ces questions, offrant une perspective approfondie sur l'importance du CAMES pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique.