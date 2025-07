RCA : Vers une loi de Programmation Militaire 2026-2030 pour moderniser l'armée

Un atelier stratégique pour l'avenir de la défense centrafricaine

L'événement a rassemblé de hautes personnalités, dont le Ministre de la Sécurité Publique, Nicaise Nassin, le Général d'Armée Zéphirin Mamadou, Chef d'État-Major des Armées et Commandant de la Zone de Défense Autonome de Bangui, ainsi que le Médecin Général de Corps d’Armée Léopold Bruno Izamo, Inspecteur Général de l'Armée Nationale, et le Général de Corps d’Armée Ulrich Landry Depot, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.





La Chef de la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) à la MINUSCA, Madame Baudoin Carole, et des représentants des partenaires comme la MINUSCA, l'EUTM-RCA (Mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine) et l'EUAM (Mission de conseil de l'Union européenne en République centrafricaine) étaient également présents.





L'objectif de cet atelier est d'élaborer une Loi de Programmation Militaire cohérente et soutenable. Cette loi vise à renforcer les capacités de l'Armée nationale face aux défis de sécurité actuels et futurs, en identifiant les besoins prioritaires et les ressources nécessaires, conformément à la Stratégie Nationale de Défense.