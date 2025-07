Tchad : Supervision des travaux de construction de l'hôpital provincial de Massakory

Un avancement satisfaisant et des recommandations pour la saison des pluies

Ce projet structurant, dont les travaux ont été confiés au Groupe GMIA et ont débuté en avril 2025, présente un avancement global jugé satisfaisant par rapport au délai contractuel. Une progression saluée par le Directeur Général des Travaux de Bâtiments Civils, qui a encouragé le Groupe GMIA à maintenir le rythme actuel.





Toutefois, il a recommandé de renforcer les stocks de matériaux afin de garantir la continuité des travaux en période de fortes pluies. Il a également insisté sur le respect strict des normes techniques et du délai contractuel, soulignant l’importance stratégique de cet ouvrage pour l’amélioration de l’offre de soins dans la région.





Cette mission s’inscrit dans une dynamique de contrôle rigoureux des chantiers d’infrastructures sanitaires, témoignant de la volonté des autorités de garantir des prestations de qualité au bénéfice des populations.