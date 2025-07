RCA : Le Président Touadéra rencontre les familles des victimes du drame du Lycée Barthélémy Boganda

Le Président Touadéra, visiblement ému, a rappelé que c'est toute la nation qui est affectée par cette tragédie. « En tant qu’enseignant et Père de la Nation, je suis profondément touché par ce qui est arrivé. Je vous partage cette douleur qui est celle de la nation toute entière », a-t-il déclaré, soulignant un geste fort de solidarité.





Il a également exprimé sa gratitude envers les Chefs d’État étrangers et le Souverain Pontife pour leurs messages de compassion et de solidarité envers le peuple centrafricain.





Prenant la parole au nom des familles, le Pasteur Abouga a salué la réactivité et l'engagement humaniste du gouvernement, insistant sur l'implication personnelle du Chef de l’État. Dès son retour de voyage, le Président s'était rendu au chevet des blessés à l’hôpital et avait ordonné l’évacuation sanitaire vers le Maroc d’un cas jugé très grave. Le pasteur a exhorté les familles à aborder cette épreuve avec foi et espérance.



De son côté, Monsieur Africain Kazangba, Président de l’Association des parents d’élèves, a exprimé sa reconnaissance au Président de la République et au gouvernement pour les gestes forts posés en faveur des victimes. Il a appelé à une réflexion nationale afin qu’un tel drame ne se reproduise plus jamais.





Au total, 21 familles endeuillées, y compris celle du Président du centre d’examen du Lycée Barthélemy Boganda, ont participé à cette rencontre empreinte d’émotion, qui a confirmé la volonté des autorités centrafricaines de placer l’humain et la dignité au cœur de leurs actions.